Ashley Vargas desaparecida: Familia de la piloto FAP pide ecosonda e intervención de otros países en la búsqueda

En diálogo exclusivo con Exitosa, Alexandra Vargas, hermana de la joven piloto FAP desaparecida en Pisco, reveló que el celular de la alférez siguió encendido luego de caer al mar. Asimismo, piden una ecosonda y la intervención de otros países en la búsqueda.

Ashley Vargas fue reportada como desaparecida el pasado 20 de mayo cuando realizaba un vuelo de instrucción a bordo de una aeronave KT-1P, matrícula FAP 446, que ejecutaba una misión de instrucción en un vuelo táctico en las cercanías de la ciudad de Pisco. Tras más de una semana sin tener información sobre el paradero de la joven, su familia exige a las autoridades de la FAP y del Ejecutivo no dejarlos desamparados en las labores de búsqueda.

En ese marco, el tío de la joven, Anthony Vásquez, reveló ante la prensa que el celular de su sobrina permaneció encendido durante varias horas después de caer sobre el mar, por lo cual, solicitaban el levantamiento del secreto de comunicaciones para poder dar con la ubicación de Ashley.

Asimismo, en conversación con 'En Defensa de la Verdad', la hermana de la piloto FAP aprovechó para solicitar a otros países vecinos el apoyo necesario para reforzar las labores de búsqueda y rescate, con la esperanza de poder tener nuevas pistas del paradero de la alférez FAP.