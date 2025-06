Ashley Vargas: Restos de la piloto serán velados en 'Las Palmas' y su sepelio se realizará este 7 de junio

La familia de Ashley Vargas, piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) hallada sin vida, comunicaron que sus exequias serán llevadas a cabo desde este viernes 6 de junio. Según indicaron, se velarán sus restos en la Base Aérea 'Las Palmas', y el último adiós a la alférez ocurrirá durante la mañana del sábado 7 de junio.

A través de la página de Facebook 'Unidos por FAP Ashley Vargas', los deudos difundieron una invitación pública al velatorio y posterior sepelio de Vargas Mendoza. En el aviso, confirmaron que la piloto perdió la vida a los 24 años de edad, puesto a que nació el 28 de febrero de 2001 y falleció el 20 de mayo de 2025.

El velatorio de Ashley se llevará a cabo desde las 2:00 de la tarde de este viernes 6 de junio, en la Base Aérea 'Las Palmas'. Dicho espacio, perteneciente a la Fuerza Aérea, se ubica en la avenida Jorge Chávez S/N, en el distrito de Santiago de Surco.

Al día siguiente, sábado 7 de junio, se realizará el sepelio de la alférez en el cementerio Jardines de la Paz, situado en el distrito de La Molina. Según indicaron, la ceremonia para dar el último adiós a Ashley iniciará a partir de las 11:00 a.m.

Previamente, los familiares de Ashley Vargas difundieron un pronunciamiento en la misma página. Además de destacar su valentía, fortaleza y coraje, resaltaron que su liderazgo y proyección la hacían una mujer única.

"Me duele tu partida porque vivimos de la esperanza, me duele tu partida por cómo se dieron las cosas, me duele tu partida porque se trató de ti", se lee en un inicio.