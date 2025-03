Ate: Denuncian falta de medicamentos y largas colas para citas médicas en hospital de EsSalud

Desde Ate, pacientes del Hospital II Vitarte, perteneciente a la red de EsSalud, denuncian la falta de medicamentos, largas colas y demoras excesivas en las citas médicas. Adultos mayores y otros asegurados han manifestado que deben amanecerse en los exteriores del nosocomio para intentar conseguir una cita. En algunos casos, la espera para ser atendidos puede extenderse hasta un mes.

A las afueras del centro médico, varios pacientes denunciaron la precariedad del servicio, señalando la escasez de medicinas y la demora en la programación de consultas. Un asegurado enfatizó que deben esperar entre dos y tres meses para recibir atención médica.

"Todo lo que es del Estado está mal. Mucha corrupción, las citas son bien largas. Aparte, no hay medicinas. Desde febrero he venido a ver si han llegado y nada. (¿Cuánto demora conseguir una cita?) Dos meses, tres meses. Ecografía me han mandado para mayo. Aquí no hay medicamentos".