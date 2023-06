Ate: Menor de 9 años pierde la vida tras caer de un juego en AA.HH. Sicuani

Un lamentable accidente ocurrió en Ate, ayer pasada las 6:00 p. m., específicamente en el parque del Asentamiento Humano (AA.HH.) Sicuani, cuando un menor de 9 años falleció tras caer de un juego de dicho lugar.

Según narraron los testigos el menor perdió la vida cuando se accidentó en un columpio de discapacitados. Asimismo, denunciaron que una posta de la zona no quiso atender al infante, producto de su complejo cuadro, y los invitó a llevarlo de emergencia a un hospital.

En diálogo con nuestra reportera, una de las vecinas del cruce del jirón Montevideo y Bogotá contó que debido al diseño del elemento recreativo, el pequeño se golpeó fuertemente la cabeza; además, advirtió que otros menores usan dicho juego, pese a estar diseñado para otro público.

"(El juego del cubo) es para los niños discapacitados, es como una barquea pero con peso, pero como no hay discapacitados los niños ahí se suben ahí y empiezan a mecerse y es ahí donde el niño se golpea, y eso mismo bota a la otra baranda de fierro", dijo a Exitosa.

Por otro lado, la señora puntualizó que cuando arribó a su vivienda, sus demás vecinos ya estaban pidiendo apoyo para el escolar en la posta Gustavo Lannata, pero personal del establecimiento no quiso atender al infante de 9 años.

"Cuando yo vine aquí, ya estaban pidiendo apoyo para el niño en la posta Gustavo Lanatta, pero no quisieron dar apoyo, porque el niño acá falleció", añadió en su intervención.

En esa línea, mencionó que los referidos galenos solicitaron que "levanten al niño y lo lleven de emergencia". Sin embargo, cuando llegaron al nosocomio el pequeño ya se encontraba sin vida; puesto que expulsó sangre por el oído y la boca durante el camino.

"No quisieron pedir auxilio, lo único que han dicho es que busquemos apoyo, que lo llevemos de emergencia, nada más. 'Levanten al niño y llévenlo de emergencia'. (Cuando lo llevamos de emergencia) Ya no tenía pulso porque empezó a botar sangre por el oído y por la boca y ya lo agarraron y ya no tenía pulso el bebé", agregó.