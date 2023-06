SJL: Menor de 17 años con aparente alteración mental asesinó a su padre con un bate

Un horrendo caso está sacudiendo a San Juan de Lurigancho (SJL), luego que se conociera que un menor de 17 años, con aparentes alteraciones mentales, asesinó a su padre con un bate de béisbol, luego de una discusión familiar.

Dicha situación ocurrió en el pasaje Vista Alegre, en la zona Tres Compuertas, cuando la víctima identificada como Jesús Solosano Uribe (56) fue atacada por su hijo mientras dormía.

Según narraron los vecinos, se escucharon gritos de la esposa, quien habría estado pidiendo auxilio para su cónyuge que, en ese entonces, todavía se encontraba con vida.

Para infortunio de la familia, el hombre de 56 años no resistió la arremetida de su descendiente y terminó pereciendo; causando un gran dolor entre sus integrantes y la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En diálogo con nuestro reportero, Brad Solosano, hijo mayor del fallecido y hermano del presunto perpetrador, compartió su dolor por la compleja situación en la que se encuentra sumido.

En esa línea, contó que su pariente tiene psicosis y uno de los síntomas de esta enfermedad es que no hay distinción alguna para agredir a una persona.

Por otra parte, mencionó que su hermano no poseía esta clase de actitudes anteriormente, sino que era un muchacho "tímido y bastante conservador".

"Eso es un síntoma de toda persona que sufre de psicosis, agrede a alguien incluso por más que la quiera, en algún momento. Mi hermano no era así, era tímido, conservador. No era así como ahora está, agresivo", dijo a Exitosa.

Respecto a los antecedentes, Brad Solosano confirmó que su consanguíneo, en previas ocasiones, había tenido cuadros violentos. Sin embargo, no llegaron a mayores y, cuando él se encontraba en la vivienda, su hermano no lo desobedecía.

Del mismo modo, señaló que cuando lo vio por primera vez, tras el atentado contra su progenitor, no pudo aguantar su ira y terminó gritándole.

"Sí, pero siempre cuando estaba yo me hacía caso; por eso, no entendí bien porque sucedió eso. Incluso, cuando lo vi en el balcón, yo me acerqué, le grité, porque estaba enojado, por lo que me habían dicho, me habían dicho que había matado a mi papá, le grité 'Oye qué haces'", añadió en su intervención.