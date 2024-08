¡Atención! Buses de la empresa 'El Chino' paralizan labores por extorsiones a choferes

La ruta A de la empresa de transportes Etuchisa, conocida como 'El Chino' decidió suspender su recorrido este 21 de agosto que conecta Puente Piedra con Villa El Salvador tras recibir constantes mensajes amenazantes contra sus choferes.

Uno de los transportes públicos más usados por los ciudadanos decidió suspender las labores de 100 buses, a raíz de un ataque perpetrado por delincuentes armados a bordo de una moto lineal, la noche de ayer, 20 de agosto, en el paradero inicial, en La Ensenada, Puente Piedra.

Tras el impactante ataque, algunos buses terminaron con las lunas rotas y otras partes de los vehículos completamente destruidos. Sin embargo, no sería la primera vez que son víctimas de ese atentado, ya que el jueves último, 15 de agosto, alrededor de las 5:00 p.m. otro bus con pasajeros fue atacado a la altura del malecón Chillón.

Según el testimonio de uno de los choferes, los atacantes gritaron que su accionar era contra la empresa y no contra quienes trabajan conduciendo los buses.

"No tenemos seguridad. Tenemos familia y sentimos un poco de temor. (...) Están extorsionando a todas las empresas de transportes. (...) Son 100 buses que están parados y los afectados serán los pasajeros y nosotros, así como los dueños también", expresó.

En esa misma línea, el conductor, cuya identidad no fue revelada por seguridad, aseguró que él junto a otros compañeros decidieron dejar de trabajar desde hoy por miedo a que nuevamente sean víctimas de atentados y ataques que puedan acabar con uno de ellos.

Asimismo, piden a las autoridades mayor resguardo policial y que la empresa Etuchisa se pronuncien por el alarmante caso que hace peligrar la vida de quienes se encuentran en el volante de sus unidades.

"Queremos más seguridad, que nos digan si ya conversaron con esas personas que los extorsionan. Nosotros no sabemos nada, queremos salir a trabajar porque con ello llevamos el 'pan de cada día', pero lastimosamente no sabemos más, solo que atentaron con un carro y luego otro, pero quizás ya no es con los carros, sino contra uno de nosotros (choferes)", sostuvo a Exitosa.