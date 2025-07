¡Atención pasajeros! Nuevos módulos para agilizar pagos de pasajes en los buses AeroDirecto

16/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ATU instaló cinco módulos en el Aeropuerto Jorge Chavez, donde los usuarios podrán hacer el pago de pasajes en los buses del AeroDirecto con la finalidad de mejorar la experiencia del usuario y evitar largas colas.

Módulos incluyen todo tipo de pago

Los usuarios de los buses AeroDirecto podrán pagar en estos módulos ya no solo en efectivo, sino también con billeteras electrónicas como Yape y Plin. Esta implementación también busca mejorar la accesibilidad, por lo que se aceptan todos los medios de pago incluido tarjeta visa.

Con estos módulos, la ATU no solo busca mejorar la experiencia del usuario, sino también favorece la accesibilidad de compra para aquellos pasajeros tanto de vuelos nacionales como extranjeros, siendo estos últimos los que hacen mas uso de billeteras electrónicas.

Los resultados han sido positivos

Luis Baca, gerente administrativo de las rutas del Aerodirecto tanto de Ventanilla como de Quilca, resaltó los buenos resultados que ha venido teniendo esta implementación en una transmisión en vivo para Canal N.

"Estos módulos son para cobrar de forma inmediata y el pasajero solo sube directamente al bus, esto tiene un promedio de tres semanas implementado y ha tenido buenos resultados hasta el momento", señalo Luis Baca.

Así mismo, mostro que cada destino cuenta con boletos de diferentes colores para identificar la rutas de destino. donde los precios de los pasajes oscilan entre S/1.20 y S/5.00 soles , poniendo como ejemplo que la tarifas intermedias, como de S/3.00 son para dirigirse hacia el antiguo aeropuerto y la tarifa mas alta corresponde a la ruta de de Ventanilla.

Así mismo es necesario recordar que este servicio opera desde 5 a.m. a 11 a.m. y de 4 a.m. a 9 p.m. Los buses del AeroDirecto ingresan al nuevo aeropuerto por una avenida de circulación interna y cuenta con cinco rutas que recorren los siguientes paraderos: Túpac Amaru, ubicado en el distrito de Los Olivos; otras de ellas serian las avenidas Naranjal, Canta Callao, Faucett y Morales Duárez hasta llegar al nuevo aeropuerto.

La implementación de estos nuevos módulos llevan alrededor de tres semanas, donde han buscado evitar que se formen diferentes colas tanto para el ingreso como para el cobro del pasaje, sino que el usuario pueda ingresar directamente al bus, formando parte de un mejor servicio. Esta intención debido a que los pasajeros llegan de distintas partes del país y el mundo con mucho cansancio y atravesar mas horas de viaje o logísticas caóticas generaría molestias en su experiencia.