EsSalud: Más de 20 mil trabajadores acatan huelga nacional indefinida exigiendo mejoras laborales

Este miércoles 16 de julio, miles de trabajadores de EsSalud iniciaron una huelga nacional indefinida exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y otros temas como una supuesta injerencia política en la institución. De acuerdo con el secretario de la FED-CUT el actual gobierno de Dina Boluarte ha hipotecado la administración del organismo a un partido político.

Según Wilfredo Ponce Castro, la organización política que actualmente tiene el control del Seguro Social de Salud es Alianza Para el Progreso ya que en todo el país están copando los máximos cargos sin contar con la experiencia necesaria para los mismos.

A su vez, el secretario de la Federación Centro Unión De Trabajadores Del Seguro Social de Salud indicó que hay más de un acuerdo que no se ha cumplido por parte de la administración de EsSalud hacia los trabajadores.

Por ello, pidió que su reclamo sea atendido ya que actualmente todos los hospital del Seguro Social solo están atendiendo a través de emergencia y no con los servicios con los que cuenta normalmente.

El principal reclamo de este dirigente es el copamiento de personas ligadas a APP en los cargos más importantes del organismo en todo el Perú. Además señaló que las personas elegidas para dichos puestos no cuentan con la capacidad ni la experiencia necesaria y que solo son seleccionados por su ligación con este partido.

"Hoy tiene la Administración, para nadie es ajeno, Alianza para el Progreso. Entonces son ellos quienes están prácticamente colocando en cargos ejecutivos a nivel nacional y aparentemente no tendrían el 'expertise'. Seguramente tener el carnet de APP para entrar con 20 años a ocupar un cargo de confianza. Eso es lo principal para buscar el fortalecimiento y la sostenibilidad. Pero no, no deben dejar de atender la necesidad de los trabajadores", añadió.