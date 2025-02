¡Atención! Reniec atenderá sábados en seis sedes ante alta demanda: ¿Cuáles serán los trámites?

08/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Reniec anunció que brindará atención los días sábados en sies sedes ante la alta demanda ciudadana. Se podrá realizar diversos trámites durante un nuevo horario exclusivo para el mencionado día de la semana. En total 6 sedes tendrán este tipo de servicio.

Reniec atenderá los sábados a partir del 8 de febrero del 2025

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció a través de su vocera Angie Morales que a diferencia de otros meses, la atención de algunas sedes seleccionadas se extenderá hasta los días sábados en un horario exclusivo.

La razón de esta medida responde a la alta demanda y el gran aumento de trámites que se registraron en los últimos meses en la entidad. Según lo expuesto por la vocera el promedio de 600 mil casos a tramitar se incrementó hasta casi 1 millón y medio.

Este suceso explica que la institución abra sus puertas para atender los días sábado, práctica que no realizaba con anterioridad. No obstante, se informó que el horario del sexto día de la semana rondará entre las 8:15 a.m. y 12:45 p.m.

Los trámites que se podrán realizar en el día extra de atención serán para generar el DNI y su respectivas entregas. De igual forma en las oficinas se encuentran cajeros para generar actas de nacimiento. Además de que la cantidad de las personas por atenderse se encuentran tranquilas.

¿Qué sedes del Reniec atenderán los días sábados?

Cómo se indicó, son 6 sedes las que abrirán sus puertas los sábados desde temprano hasta poco más del mediodía. Las oficinas se ubican en diferentes puntos de la capital para facilitar que la mayoría de los habitantes de Lima Metropolitana.

Estos son los puntos ubicados en Lima, San Borja, Puente Piedra, Independencia, Santa Anita y la que se encuentra en jirón Áncash. Aquí se podrá tramitar DNI, tanto de mayores como de menores. Por ello se incita a que los ciudadanos aprovechen el nuevo horario.

Las sedes elegidas corresponden a diferentes puntos para atender de manera eficiente el incremento de trámites a lo largo de la ciudad limeña. Para ello, se tomó la decisión de ampliar el horario laboral en favor de los ciudadanos.

De esta manera, el Reniec anunció que ahora tendrán un horario de sábados para los trámites que involucren el DNI, como su generación y entrega. Las personas podrán acercarse desde este sábado 8 de febrero desde 8:15 a.m. y 12:45 p.m.