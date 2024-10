¡Atención! Sutep inicia hoy huelga nacional escalonada: "Hoy empezamos en Loreto"

En entrevista con Exitosa, el secretario general del Sutep Loreto, Eleazar Pezo, indicó que hoy inician una huelga nacional escalonada que empezará en Loreto y continuará en otras regiones en los siguientes días.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el representante gremial señaló que, en caso la presidenta no responda a su pedido hasta este sábado, la manifestación se llevará a cabo el lunes 21 en todas las regiones simultáneamente.

"Hoy estamos empezando en Loreto. El día de mañana deben de sumarse más regiones en el país. Si la presidenta de la República hasta el 19 no resuelve nuestra plataforma, el lunes la huelga será total, todas las regiones", declaró para nuestro medio.

Entre sus principales pedidos del Sutep se encuentra el cumplimiento de la ley que establece que los auxiliares deben de recibir una remuneración mensual correspondiente al 85% de lo que gana un docente. Asimismo, indicó que las promotoras del Pronoei perciben 500 soles en lugar de un sueldo mínimo como establecer la norma legal.

En esa línea, indicó que durante la reciente Mesa Técnica se planteó que el monto en el que se debería de aumentar el sueldo de los maestros es en S/500. Según precisó, este tipo de compromisos fueron firmados durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

"La presidenta de la República debe de cumplir con la Constitución. Ella no está cumpliendo (...) y a ellos no les pasa nada, tienen impunidad (..). Ellos pueden burlarse de las leyes que ellos mismos han firmado, promulgado y no les pasa nada", expresó.