Chofer sorprende a pasajeros con canción de Naruto en pleno viaje: "Un otaku de corazón"

En redes sociales encontramos los videos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un joven quedó sorprendido al ver que el chofer del bus donde viajaba colocó en altavoz el tercer opening del anime 'Naruto'.

Muchas personas suben a los buses para poder llegar a tiempo a sus centros de estudios o laborales y algunos conductores ponen sus mejores repertorios musicales, como cumbia, salsa, reguetón, baladas tanto en español como en inglés, para que puedan disfrutar durante su recorrido.

En el material audiovisual, de solo 32 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el usuario identificado como @stars.0101, sube a un transporte público y todo parece normal hasta que comienza a sonar la canción de un anime japonés muy popular entre los jóvenes: ¡Naruto!

El tema 'Blue Bird' interpretado por Ikimono-gakari, es el tercer opening del popular dibujo, que acompañó a muchos durante su niñez y que incluso, en la actualidad, interpretan el papel principal en distintas presentaciones artísticas y convenciones, donde muchos se reúnen para compartir sus gustos por la cultura asiática.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso preguntar por el nombre de la empresa de transportes para poder llegar a tiempo y subir a una de sus unidades y viajar al ritmo de canciones de animes.

"Con esa música no da ganas de bajar del carro", "escuchando la canción me pasé de mi paradero", "ir al trabajo con 'BlueBird' levanta la autoestima de cualquiera", "hombre de cultura", "Blue Bird para todos mis pasajeros", "¿qué bus es?", "lleguen a su destino y continúen con el camino ninja", a mí me tocó un chofer que colocó la canción de Dragon Ball", "cuando sea chofer no diré nada, pero habrá señales", "ja, ja, ja, pasen el nombre del bus para subir", "me encanta ese otaku", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.