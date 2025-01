ATU anuncia desvío de Corredor Azul por manifestaciones de venezolanos en la Av. Arequipa

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció que, ante la presencia de manifestantes en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, el recorrido de los buses del corredor Azul, desviarán su recorrido por el bypass 28 de julio, así como también por otras avenidas aledañas, en dirección a los distritos de Barranco y Miraflores.

Por ese mismo motivo, el transporte público tendrá que cambiar su recorrido por las avenidas aledañas como República de Chile, Arenales, Ramón Dagnino y la misma avenida Arequipa, en dirección opuesta.

En los exteriores de la Embajada de Venezuela, un gran número de venezolanos se congregó para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro, heredero del chavismo que alguna vez lideró el fallecido comandante Hugo Chávez.

En el exterior, con arengas, pancartas y otros elementos de protesta, los ciudadanos venezolanos manifestaron su desaprobación a las acciones tomadas por el gobierno del mandatario de la República Bolivariana. Una de las asistentes a la protesta, entre lágrimas y sollozos, lamentó la situación en su país y clamó por su deseo de regresar.