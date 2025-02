'Barbie' llegó al Perú: Menor separada de su madre en EE. UU. aterrizó la noche del último viernes

08/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

'Barbie', la menor de seis años que fue separada de su madre María Eduarda Bolaños quien fue detenida en medio de la ola de deportaciones en Estados Unidos (EE. UU.) ya llegó al Perú. La pequeña aterrizó la noche de ayer.

'Barbie' se reencontró con su familia en Perú

Tal como lo confirmó en el programa 'Hablemos Claro', Aida León, peruana residente en Houston, la pequeña 'Barbie' logró retornar a nuestra patria para reencontrarse con sus familiares, tras vivir momentos de angustia al ser separada de su madre, quien fue detenida por las autoridades norteamericanas por estar indocumentada.

Exitosa pudo conocer que el vuelo que traía a la menor desde Estados Unidos, aterrizó a las 11:35 p.m. del viernes 7 de febrero en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Allí, 'Barbie' pudo volver a estar al lado de sus seres queridos.

La niña salió del terminal aéreo peruano no solo al lado de su familia, sino también acompañada de algunos funcionarios de la Cancillería.

María Eduarda Bolaños no podrá volver a EE. UU. en 10 años

El esposo de Aida León señaló en diálogo con el periodista Nicolás Lúcar que al no haber una lista determinada sobre qué personas detenidas serían deportadas de EE. UU., queda en la incertidumbre de cuándo podría volver María Eduarda Bolaños a Perú.

"¿Qué va a suceder con la madre? Ellos (autoridades norteamericanas) determinan, toman al azar, no van por una lista o de cuándo han sido detenidos. Dicen 'tú, tú, te levantas y te llevamos el día de hoy', no tienen una lista. Pueden estar como una semana, como un par de años.

Asimismo, reveló que aquellos que sean deportados del país norteamericano por no tener sus papeles en regla no solo no podrán tener una visa, sino que recibirán un castigo por 10 años, es decir, no pueden gestionar ningún tipo de documentación para volver a EE. UU.

"Todas las personas que han sido deportadas, no podrán tener una visa o una entrada acá a Estados Unidos nuevamente. El Gobierno americano te castiga por diez años, no van a poder gestionar ningún tipo de documentación para venir", indicó a nuestro medio.

¿Quiénes son impedidos de volver a EE. UU. de por vida?

Enseguida, destacó que el gobierno de Estados Unidos tiene "la potestad" de decidir si, luego de este determinado tiempo (10 años), aquella persona deportada puede regresar a dicho país, mientras que los migrantes que cometieron un delito sí tendrán impedido el ingreso de por vida.

"Aquellos que cometieron un delito, mintiendo llenando formularios, cruzando frontera, o tienen denuncia escapando de la ley, ellos de ninguna manera pueden regresar a EE. UU.)", remarcó en Exitosa.

De esta manera, Exitosa pudo conocer que la pequeña 'Barbie' llegó el día de ayer al Perú para reencontrarse con su familia tras ser separada de su madre María Eduarda Bolaños en medio de la ola de deportaciones en EE. UU.