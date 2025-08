Bono excepcional de S/100 para estos trabajadores del sector público: Conoce AQUÍ si eres beneficiario

05/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) aprobó de manera oficial el procedimiento con el que se logrará identificar los trabajadores que se verán beneficiados con el bono excepcional de S/100, conforme a lo pactado en el Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025-2026. Conoce aquí todos los detalles de este beneficio económico para el sector público.

¿Quiénes son beneficiarios del bono excepcional?

Servir, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva 000136-2025-Servir-PE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, identificará a los servidores públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 que, pese a encontrarse en niveles remunerativos de funcionarios o directivos, no desempeñan cargos de confianza ni funciones propias de directivos.

Es así que estos trabajadores recibirán el incentivo económico de S/100 establecido en la cláusula Décimo Segunda del Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025-2026, un acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y cinco centrales sindicales a fines de junio. Según se reveló, el monto será entregado a más tardar en enero de 2026.

La norma garantiza que quienes cumplan con el perfil serán debidamente identificados y podrán acceder al beneficio, previa opinión técnica de Servir y validación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Servir formaliza resolución para bono de S/100

En el mismo marco, la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública elaboró la propuesta normativa destinada a identificar a los trabajadores públicos que recibirán la bonificación, siendo respaldada por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil y declarada legalmente viable por la Oficina de Asesoría Jurídica de Servir.

La resolución remarca que este bono excepcional no forma parte de un salario, no genera cargas sociales, no es de naturaleza pensionable y tampoco se incluirá en el cálculo de beneficios laborales como gratificaciones o compensación por tiempo de servicios; sino que será un pago único.

"Formalizar el acuerdo del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, mediante el cual se aprueba el 'Procedimiento para la identificación de los servidores del régimen laboral del Decreto Legislativo n° 276' ubicados en los niveles remunerativos de funcionarios o directivos que no desempeñan cargos directivos ni de confianza y, además, no reúnen las características propias de funcionario o directivo, para acceder al bono excepcional establecido en la cláusula Décimo Segunda del Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025-2026", se lee en la resolución.

Trabajadores del régimen 276 beneficiados

Para su correcta distribución, Servir ha establecido las pautas necesarias para que cada entidad pública identifique a los empleados que cumplen con los requisitos para este pago único. El objetivo es garantizar que aquellos trabajadores que cumplen funciones distintas a las de dirección o confianza, pero que se encuentran en escalas salariales altas, puedan acceder al beneficio en igualdad de condiciones con otros del mismo régimen.

De esta manera, se reveló que Servir dio luz verde al procedimiento que permitirá identificar a los trabajadores del sector público bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 par que puedan recibir el bono excepcional de S/100 conforme a lo pactado en el Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025-2026.