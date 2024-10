Bruce cuestiona a López Aliaga por ampliación de Vía Expresa Sur: "Están desesperados por mostrar algo de gestión"

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, respondió severamente a las críticas del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre la postura de su gestión respecto a la ampliación de la Vía Expresa Sur.

En un pronunciamiento emitido en X, antes Twitter, Bruce aclaró que su municipio no se opone al proyecto, sino a la manera en que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha comenzado a intervenir en las áreas verdes de Surco sin diálogo ni planificación adecuada.

"¡No, señor López Aliaga! No nos oponemos al proyecto de ampliación de la Vía Expresa. Lo que nos oponemos es a que el municipio de Lima entre a destruir las áreas verdes y de recreación que el municipio de Surco ha colocado desde hace 18 años para que nuestros vecinos no tengan que vivir frente a un terral, sin coordinar con nosotros", manifestó en un enérgico comunicado.

Este pronunciamiento surge luego de que el municipio liderado por López Aliaga, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), iniciara la demolición de predios en el trazado del proyecto, medida que también afectó áreas verdes, parques infantiles y zonas deportivas que el municipio de Surco había habilitado para los vecinos de la zona.

La obra, que planea conectar la avenida República de Panamá, en Barranco, hasta la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores, ha generado molestias entre los vecinos surcanos, quienes ven con preocupación la pérdida de espacios de uso público.

Además, el alcalde de Surco destacó la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos en esta iniciativa, señalando que, hasta la fecha, no existe un expediente técnico detallado sobre el proyecto.

"Esta obra no va a empezar en los próximos meses porque no hay un expediente técnico conocido hasta el momento, y cuando se trata de recursos públicos, nada puede ser secreto si se quiere actuar con transparencia. Esto pasa porque la MML no puede exhibir ninguna obra importante y están desesperados por mostrar algo de gestión", agregó.