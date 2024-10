Crimen en SJM: Hombre se resiste a robo de su vehículo y es asesinado

Al promediar las siete y media de la noche del pasado jueves 24 de octubre, un hombre de 47 años fue asesinado a sangre fría en San Juan de Miraflores a manos de delincuentes que buscaban robar su camioneta. Todo ocurrió en el asentamiento humano Trébol Azul, cuando el finado junto a su hermano se disponía a visitar a un familiar.

El hombre, identificado Jimmy Paico Gordillo, fue llevado a la clínica Santa Martha del Sur, sin embargo, pese a los esfuerzos de recuperarlo, el hombre dejó de existir debido a la gravedad de las heridas producidas por los impactos de bala. Vecinos de la zona indican que la calle en que ocurrieron los hechos es concurrida por delincuentes que cometen delitos a mano armada.

Detalles del hermano de la víctima puntualizaron que los cuatro delincuentes llegaron a bordo de dos motos, procedieron a interceptarlos y pasaron a exigirles la entrega del vehículo. Sin embargo, Paico Gordillo se habría negado a entregar el producto de su trabajo, por lo que uno de los malvivientes le propinó los disparos. En el lugar se encontraron más de 10 casquillos de bala.

"Habíamos ido a hacer algunas compras y cuando vinimos me estacioné, yo estaba manejando el auto y estábamos conversando y vinieron las dos motos. Me cogieron a mí, me tiraron al piso y cuando levanté la cabeza para verlos fue cuando me golpearon y escuché un disparo y en ese disparo fue que mi hermano, seguramente por la desesperación, comenzó a forcejear con los asaltantes y donde le dispararon al él", comentó.