Callao: Hermanos de 9 y 11 años llevan desaparecidos más de una semana tras salir a comprar hielo

04/04/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Lamentable! Unos hermanos de 9 y 11 años llevan más de una semana desaparecidos tras salir a comprar hielo al mercado 'Los Rojos', ubicado en la avenida Santa Rosa del Callao.

Esto se sabe del caso

Los menores de nombre Dilan y Vanessa abandonaron su residencia el pasado 25 de marzo. De acuerdo a la madre, el mayor de sus retoños lleva puesto un polo y sandalias azules y un short blanco; mientras que su hermanita ostenta un polo manga larga rojo y un short rosado.

Según indicó, la niña salió de su vivienda, ubicada en la manzana P de la calle Carlos Preciado de la urbanización Santa Cruz, con una blusa rosa, pero fue vista con otra ropa tiempo después.

"Mi niño Dilan de 11 años está vestido con un polo azul oscuro, un short blanco y unas sandalias azules, mi niña estaba vestida con un polo rosado, pero ahora tiene un polo rojo manga larga, quizá alguna persona le ha regalado en el transcurso", declaró.

En ese sentido, mencionó no estar al tanto de una presunta rencilla contra su persona. "Yo no sabría de quién pensar, yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo, por lo que no sabría de quién pensar mal", manifestó.

Finalmente, Jennifer Ramos lamentó que personas inescrupulosas la llamen para burlarse de su desesperación y pidiendo dinero para entregar información sobre el paradero de sus hijos, que a todas luces, se trataría de una estafa.

"Sé que hay personas malintencionadas que ven mi desesperación, saben que estoy buscando mis niños y me llaman a burlarse, a pedirme dinero. No pueden jugar así", concluyó.

Cabe indicar que, la madre de los pequeños brindo este número de referencia (904 025 224). La comunicación debe darse con estricta seriedad y en caso de poseer data verídica.

Mininter se pronuncia

Tras la denuncia pública, el Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció. "Desaparecidos en Perú: Ayudemos a ubicar a los hermanos Dilan y Vanessa Pineda Ramos, de 11 y 9 años, respectivamente. Ambos desaparecieron en el Callao el pasado 25 de marzo. Llama a la Línea 114 de la Policía Nacional del Perú (PNP) si conoces sus paraderos", sostuvo.

De esta manera, los hermanos Dilan y Vanessa fueron vistos por última vez el pasado 25 de marzo tras salir de su vivienda con dirección al mercado Los Rojos en el Callao.