Canciller califica el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura y respalda a Edmundo González

La reciente llegada de Edmundo González al Perú ha dejado en claro la posición del Gobierno nacional respecto a la situación en Venezuela: la Presidencia reconoce al político aragüeño como mandatario legítimo de su país y, por ende, condena el Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro.

En diálogo con Canal N, Elmer Schialer, canciller de la república, reafirmó que el Gobierno del Perú no reconocerá la gestión de Maduro, la cual considera una dictadura no para la legislación peruana ni la internacional, sino para las propias bases venezolanas. Como tal, señaló que el país se posiciona a favor de González.

"Por supuesto (que es una dictadura). Nosotros no reconocemos al gobierno de Nicolás Maduro porque su base democrática no es legítima de acuerdo a la propia legislación venezolana, no peruana ni internacional. El presidente electo legítimamente es González", puntualizó Schialer.