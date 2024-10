Carlos Castillo se pronuncia sobre su designación como nuevo cardenal: "Una responsabilidad"

Sobre las primeras horas de este domingo 6 de octubre, la iglesia católica en el Perú recibió una gran noticia luego que el Papa Francisco anunciara el nombramiento de Carlos Castillo Mattasoglio como nuevo cardenal. El aviso lo realizó durante el rezo del Ángelus en Roma donde también indicó el ascenso de arzobispos de diversos países.

Solo unas horas después, la máxima autoridad del catolicismo en el país se pronunció al finalizar la misa realizada en la iglesia de Las Nazarenas en el centro de Lima. Ahí, Castillo Mattasoglio contó con mucha gracia la forma en que se enteró de su asenso, pero también reveló que dicha designación es una gran responsabilidad encomendada por el santo padre.

"Yo me he enterado mientras estaba durmiendo y veo la luz del celular que tenía en ese momento 174 mensajes y al rato me llama el Cardenal Barreto para decirme 'oye ha pasado esto', y pensé que había sido una equivocación y me quedé un poco perplejo luego me fui a rezar a mi capilla a darle gracias al señor y a pensar y meditar sobre la responsabilidad que tengo porque esto es una responsabilidad", indicó a los medios.