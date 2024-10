Vladimir Cerrón tiene información que puede hacer caer al gobierno de Dina Boluarte, según José Villasana

En diálogo con Exitosa, el exconsejero regional de Junín, José Villasana, sostuvo que Vladimir Cerrón Libre guarda información clasificada que podría acabar con el gobierno de Dina Boluarte.

En conversación con Jorge Valdez en el programa 'En Defensa de la Verdad', el exfuncionario aseguró que la mandataria protege al prófugo líder de Perú Libre y apuntó que hay un acuerdo entre ambos.

"Más que su gente que estaba alrededor, es la protección de alto nivel aquí no cabe duda que es la protección que tiene de la presidenta porque él tiene cosas que en un día caería la presidenta Dina Boluarte del gobierno. Tiene información clasificada de muchas cosas. Si él habla, cae su gobierno. Hay acuerdos entre ellos, entre Dina Boluarte y Vladimir Cerrón. Le están dando ese manto de protección para poder estar más años en la clandestinidad", declaró.

Asimismo, el exconsejero regional de Junín indicó que existía mayor cercanía entre Cerrón y Boluarte, que entre el político prófugo y el expresidente de la República, Pedro Castillo.

"Había más acercamiento (de Cerrón) con Dina Boluarte que con Pedro Castillo (...) Aquí no solamente hay un apoyo de la presidenta de la República, sino todos sus colaboradores de la región Junín tienen cargos importantes en la actual Presidencia de la República. En diferentes índoles, en el Ministerio de salud, entre otros (...) Están trabajando de la mano sino que no muchos de la capital no conocen a esas personas", agregó.