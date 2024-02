Caso Real Felipe: pasan a retiro a suboficial que denunció fiestas en la fortaleza de manera irregular

08/02/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un baldazo de agua fría fue la resolución de pase al retiro para el suboficial del Ejército del Perú, William Yucra Cáceres, quien, a mediados del 2023, denunció que se llevaban a cabo fiestas en el Real Felipe de manera irregular. En entrevista con Exitosa, el exmilitar asegura que su salida de la institución carece de fundamento.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Yucra Cáceres también denunció que la institución no respetó el "debido proceso". Y es que, según indicó, él debió ser sometido a la Junta de Investigaciones de Suboficiales antes de que se emita una decisión, pero esto no terminó ocurriendo.

"En ambos procesos disciplinarios que se llevaron en contra de mí, no se ha respetado el debido proceso. No es posible que ni siquiera el caso haya pasado la junta de investigaciones de suboficiales. (...) A mí me dan la sorpresa cuando me llega una resolución que dice 'señor, váyase a su casa'. En la resolución no me fundamentan mi salida", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, dio cuenta que, en noviembre del 2023, lo citaron para dicha reunión; sin embargo, por problemas en su salud no pudo acudir. "Pedí que me reprogramaran, pero no obtuve respuesta", explicó.

"¿Qué pasó con la investigación exhaustiva?

Del mismo modo, el suboficial cuestionó que el Ejército no lo haya tomado en cuenta para el avance de las investigaciones, en torno al escándalo en el Real Felipe, cuando participó del destape de estas actividades irregulares.

Justamente, indicó que tras 8 meses "aún no se sabe" qué pasará con el personal involucrado, cuando la institución se comprometió a ejecutar una "indagación exhaustiva".

"Hasta el día de hoy no me han hecho parte de esta investigación exhaustiva. Contrariamente, me abrieron procesos disciplinarios. (...) Ya han pasado 7, 8 meses y no sabemos qué ha pasado con el personal, estaba involucrado", añadió en su intervención.

Finalmente, Yucra Cáceres lamentó que haya sido blanco de un "injusto" procedimiento. "Hace diez días, estaba haciendo mis labores con normalidad. (La noticia) de la resolución me llegó por teléfono", sostuvo.

