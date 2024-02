'Gasolinazo' en el Ejército: "La corrupción no tiene un origen militar", afirma excomandante Longa López

En diálogo con Exitosa, el excomandante general del Comando General del Vraem, Leonardo Longa López, consideró que la denuncia sobre un nuevo caso de 'Gasolinazo' en el Ejército se trata de una "campaña de desprestigio" y aseguró que "la corrupción no tiene un origen militar".

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el invitado apuntó que la corrupción está siendo utilizada como un medio para debilitar las instituciones como la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

"Soy una de las personas que ha exteriorizado que la corrupción está siendo empleada como un medio para poder debilitar las instituciones y con esto poder tomar el control, especialmente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La corrupción no tiene un origen militar, el origen es ahorita político", declaró.

Asimismo, Longa López aseguró que si existiera corrupción en el Ejército esta sería "drásticamente sancionada", debido a que la formación que reciben quienes ingresan a las escuelas militares.

"Las Fuerzas Armadas por formación tiene ética y moral. Si la parte política no entrara en corrupción, las Fuerzas Armadas no entrarían en corrupción. Si hubiera corrupción sería drásticamente sancionada porque esa es la formación que nosotros recibimos al ingresar a las escuelas militares", agregó.

Por otra parte, el excomandante general del Comando General del Vraem se refirió a la declaratoria de emergencia en La Libertad y manifestó que, para obtener resultados, deben cambiar el marco legal y permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir contra el crimen organizado.

"Si vamos a seguir con los estados de emergencia que no respondan a una necesidad estratégica va a ser fallida. Lo primero que tiene que cambiar es el marco legal (...) De tal manera de permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir contra el crimen organizado", puntualizó.

Como se recuerda, el sargento segundo Marco Auccatoma denunció un nuevo caso de 'gasolinazo' en la institución que involucra al comandante Jimmy Grandez Sánchez.

Según sus declaraciones, recibió órdenes de robar un promedio de 10 galones combustible de vehículos oficiales por día para que, posteriormente, dicha cantidad pudiera ingresar al mercado negro para generar coimas.

"Me ordenaba dar las gasolinas, me lo ordenaba el comandante, dar a tal persona. El comandante Jimmy Grandez Sánchez. Me daba las ordenes de que tenía que hacer esto, tenía que llevar estos papeles a tal persona. Toda esa gasolina, la controlaba el comandante, la llevaba hasta la Comandancia", sostuvo.