Cayó alias 'zorrito', el brazo derecho y avezado sicario del 'Monstruo'

Cada vez más cerca al 'Monstruo'. Luis Anthony Escalante Zorrilla, sujeto mejor conocido en el mundo del hampa como 'Zorro' o 'Zorrito', fue detenido por la Policía Nacional del Perú en el distrito de San Martín de Porres. Los agentes lograron capturar al brazo derecho de uno de los secuestradores más buscados del Perú gracias al aviso de un grupo de vecinos que pudo identificarlo.

La fuerza del orden señala que este es un durísimo golpe contra la criminalidad en país puesto a que el sujeto que es una persona fuertemente allegada al prófugo Erick Luis Moreno Hernández, alias 'Monstruo'. Junto con él se hallaron diferentes armas, entre una pistola 9 milímetros Versa, caserinas, municiones para fusiles AKM y FAL, entre más.

Moreno Hernández es considerado por la PNP como el secuestrador más buscado del Perú, junto con alias 'zorro', habrían perpetrado una serie de delitos, sobre todo en la capital peruana. Entre los crímenes imputados está el de sicariato, extorsión y atentado contra la tranquilidad pública. Al hampón se le adjudica ser miembro de la banda criminal, la 'Batería de Yohairo', una facción de la organización criminal del 'Monstruo'.

A finales de agosto se difundieron audios en donde se escuchaba con mucho descaro al secuestrador más buscado del Perú que, de manera temeraria, señalar que él no estaba escondido y enviaba amenazas a sus rivales. Uno de ellos, Lucano Cotrina, alias 'Jorobado' y sus acólitos.

"Estoy en la calle, mira, para que no digas que estoy como rata escondida. ¿Por qué matas a choferes inocentes? ¿Te das cuentas? Collique no te quiere, por haber matado a tanta gente inocente, amigos, personas que quieren salir adelante, les cortas las alas, compadre. Eso no se va a permitir ¿Me entiende o no?", señaló el "benevolente" delincuente.