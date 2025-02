"Cementerio o cadena perpetua": Alcalde de Pataz exige retiro del Pacto de San José para luchar contra el crimen

En una reciente entrevista con Exitosa, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, propuso medidas contundentes para combatir el creciente problema de la criminalidad en su jurisdicción.

En sus declaraciones, exigió que el Perú se retire del Pacto de San José, un acuerdo internacional que protege los derechos humanos, para poder implementar penas más severas, como la cadena perpetua o la pena de muerte. Mariños subrayó que la seguridad y el bienestar de las familias peruanas deben ser priorizados sobre los compromisos internacionales.

"Ya no están reconociendo las decisiones, de organismos internacionales, de la corte de la Haya, en el caso del ex presidente Fujimori no le hicieron caso, entonces así como no hicieron caso que se retiren del pacto de San José y los compromisos que tienen, lo que necesitamos es volver la tranquilidad a las familias peruanas", aseguró Aldo.