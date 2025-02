"No es un tema cerrado": Gustavo Adrianzén publica artículo impulsando debate sobre la pena de muerte

La implementación de la pena de muerte va adquiriendo relevancia en el panorama político nacional. Ante la grave crisis de inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado, algunas autoridades han propuesto dicha medida como forma alternativa de endurecer el marco normativo y reducir la violencia que atemoriza al pueblo peruano.

El pasado 5 de febrero, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, publicó un artículo en El Comercio en el que puso de manifiesto la necesidad de debatir la pena máxima y cuestionando a quienes, sin mayor interés por el sentir ciudadano, condenan esta medida.

Adrianzén no apoyó directamente la implementación de la pena, sino que, por el contrario, expresó la relevancia de abrir el debate. En tal sentido, rechazó que la presidenta de la república, Dina Boluarte, haya recurrido a hablar de la pena de muerte como una "cortina de humo".

"Algunos han calificado la iniciativa presidencial como una supuesta "cortina de humo". En realidad, lo que hay detrás de esa definición es la censura previa a la ciudadanía, como si el ciudadano no pudiera o, lo que es peor, no debiera discutir el tema para que su voz no sea escuchada por las autoridades", precisó.