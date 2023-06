Central: ¿Cuánto cuesta comer en el restaurante peruano elegido como 'el mejor del mundo'?

21/06/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la noticia de ser escogido 'el mejor restaurante del mundo' por The World's 50 Best 2023, muchos se han preguntado cuál es el costo de vivir una experiencia en Central, el negocio peruano ubicado en el distrito de Barranco.

Sobre la carta de Central

A través del tiempo, la carta de Central ha ido variando, por lo que actualmente presenta una serie de experiencias que llega incluso a bordear los 1,250 soles por persona.

Estas experiencias son consideradas como viajes guiados y tienen una duración de tres a cuatro horas, dependiendo el tiempo que se tome cada comensal.

Lo destacable de este establecimiento es que no solo cuidan la presentación de cada platillo, sino que se encargan de cuidar para uno de los ingredientes a utilizar desde su origen.

Respecto a ello, existen cuatro experiencias principales de Central divididas en dos bases y dos niveles superiores.

Experiencia Territorio en Desnivel: S/ 1.045 por persona . Un trayecto que consiste en recorrer 12 ecosistemas peruanos.

. Un trayecto que consiste en recorrer 12 ecosistemas peruanos. Mundo Creatividad del Día: S/ 1.045 por persona . Un viaje del día a través de 12 alturas del territorio peruano.

. Un viaje del día a través de 12 alturas del territorio peruano. Experiencia Mundo Mater: S/ 1.250 por persona . Explora 14 ecosistemas del mundo Mater.

. Explora 14 ecosistemas del mundo Mater. Menú Creatividad Mundo: S/ 1.250 por persona. Un viaje del día por 14 alturas

Experiencia Mundo Mater.

Adicionalmente, encontrarás diferentes menús de degustación, siendo tres las opciones, cada una dependiendo de las experiencias que se escoja dentro del restaurante.

Sin alcohol: Desde 222 soles en la experiencia Territorio en Desnivel y 278 soles en la experiencia Mundo Mater.

Cata de vinos: Desde 424 soles a 484 soles.

Fermentos y destilados: Desde 454 soles a 518 soles.

La atención se da previa reservación, de lunes a sábado desde las 12:45 de la tarde hasta las 8:20 de la noche y se encuentra ubicado en Pedro de Osma 301, Barranco.

Central lidera la lista The World's 50 Best Restaurants 2023

Este martes, 20 de junio, se realizó la ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2023, siendo elegido el restaurante peruano Central, como el mejor en todo el mundo.

A cargo de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, Central asciende a la primera posición de esta prestigiosa lista, sustituyendo al restaurante danés Geranium, que sale de la clasificación para formar parte del salón de la fama ''Best oh the Best'' de antiguos restaurantes número 1.

Cabe precisar que, ingresó a la lista The World's 50 Best Restaurants en el año 2013.

El reconocimiento de Central como 'el mejor restaurante del mundo' refleja una vez más que, en cuanto a gastronomía, el Perú sigue dando la talla.