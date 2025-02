Clausuran Real Plaza de Chorrillos por inminente riesgo a la vida: Municipio detectó 30 faltas graves

Un nuevo Real Plaza fue clausurado en las últimas horas a solo días de lo sucedido en la ciudad de Trujillo. Esta vez, el centro comercial ubicado en el distrito de Chorrillos fue cerrado de manera temporal tras una inspección realizada por la Municipalidad.

El propio alcalde del mencionado distrito, Fernando Velasco Huamán, encabezó esta revisión y luego ordenó el cierre por no haber subsanado las 30 faltas que se encontraron el pasado lunes cuando personal de su comuna realizó un primer registro de sus instalaciones.

El burgomaestre lamentó esta decisión, pero aclaró que la Municipalidad de Chorrillos le dio casi tres días de plazo a las autoridades del centro comercial para que puedan subsanar las irregularidades encontradas.

Según Fernando Velasco, casi todas estas observaciones fueron levantadas, pero aún se mantuvieron las más graves las cuales fueron suficientes para la decisión tomada.

Clausura Real Plaza de Chorrillos. Municipalidad identificó 30 faltas graves. "No vamos a esperar que pase un accidente como en Trujillo", aseguró el alcalde de Fernando Velasco.

Más adelante, el alcalde de Chorrillos señaló que aún se encontraron seis faltas graves las cuales calificó como un riesgo inminente a la vida y dejó en claro que no permitirá que pase lo mismo que se dio en Trujillo el pasado viernes.

"Hay 6 faltas que son muy graves que no han subsanado. Las más graves son de que todas las estructuras de fierro como techos, columnas y escaleras están oxidadas y eso no han podido corregir. No vamos a esperar de ninguna manera que alguien esté caminando por la escalera y que por la corrosión se caiga", añadió.