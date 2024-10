Comando Con Venezuela rechaza que inseguridad en el Perú sea un tema migratorio: Solo 2.4% de presos son venezolanos

El Perú se encuentra sumido en una profunda crisis de inseguridad, delincuencia, sicariato y extorsión que afecta a millones de ciudadanos en diferentes sectores. Por ello, Exitosa conversó con el presidente del Comando con Venezuela, Luis Villasana, para dar a conocer sus sensaciones por la coyuntura que vive el país.

Como se recuerda, diversas autoridades como congresistas, ministros y otros especialistas, ha señalado que esta problemática se originó desde que los venezolanos comenzaron a llegar en masa a nuestro territorio años atrás.

Incluso, la propia presidenta Dina Boluarte indicó que desde ahora en adelante cualquier extranjero que delinca en el Perú será expulsado de manera inmediata a su país. Por ello, el periodista Jesús Verde le indicó a Luis Villasana la última encuesta publicada por CPI y Exitosa la cual señala que el 88 % de la población señala que la migración es un elemento clave para el aumento de la criminalidad en el país.

Pese a la percepción de la gente, al representante de la comunidad venezolana en el país aseguró que este hecho no es así ya que solo el 2,4 de la población carcelaria está integrada por sus compatriotas según un reciente informe revelado en los últimos meses.

"Tenemos que entender que hay una población de venezolanos que delinquen y cometen delitos, pero esto no llega más allá del 2,4 %, pero el otro 97 % de venezolanos de bien no estamos en esa estadística. La data sale del informe Migración e Incidencia Delictiva en el Perú realizado por la OIM publicado en julio de este año el cual indica que el 2,4 % de la comunidad penitenciaria de todo el Perú corresponde a Venezolanos. Por eso hay que especificar que el tema de la inseguridad en Perú no es un problema migratorio", indicó en un inicio.