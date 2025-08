Flor Pablo pide vacancia de Gino Ríos de la JNJ por falta de idoneidad: "Tiene 2 sentencias por agresión"

Han pasado algunos días desde la polémica que estalló sobre el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos. El máximo funcionario del organismo de justicia más importante del país, fue señalado por tener sentencia firme en su contrato por maltrato físico y psicológico contra su exesposa.

Como era de esperarse, la crítica también apuntó contra los encargados de haberlo seleccionado como el actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Según indicó, durante el proceso de elección se conoció de este hecho, pero se indicó que la condena había prescrito por el paso del tiempo.

A propósito de este tema, Exitosa conversó con Flor Pablo quien ya había rechazado la presencia de Gino Ríos al frente de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, la parlamentaria volvió a presentar un pedido para que el magistrado sea removido de su cargo de forma inmediata ya que no cuenta con la idoneidad necesaria para ocupar el cargo.

En esa misma línea, la integrante del Partido Morado lamentó que el mandamás de la máxima autoridad de este organismo cuente con tales antecedentes legales teniendo en cuenta que es parte de la elección de los más altos funcionarios de su rubro.

"Aparecieron las denuncias y la solicitud de la vacancia, no para cualquier funcionario, para el presidente de la JNJ. ¿Qué hace este organismo? Nombra, sanciona y ratifica jueces y fiscales. Como no aparecía en el sistema, no lo mencioné dónde está la idoneidad que se exige dentro de los requisitos", indicó.