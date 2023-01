¿Cómo acceder a un préstamo de S/ 35 mil estando en Infocorp?

15/12/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad

Usualmente, las personas que son reportadas como deudores morosos en Infocorp se alarman y temen no poder acceder a nuevas oportunidades en el sistema financiero, lo cuál es cierto, ya que, la banca tradicional conformada por bancos, cajas, financieras y cooperativas de ahorro solicita como requisito tener un historial crediticio positivo y no figurar como deudor en las centrales de riesgo. Sin embargo, no debes angustiarte si te encuentras en esta situación. Te contamos por qué:

En Prestamype, fintech de préstamos con una trayectoria de 5 años en los que ha desembolsado más de S/ 248 millones en financiamiento a miles de personas y empresarios a través de su préstamo estando en Infocorp con garantía hipotecaria, un vehículo financiero que te permite acceder a desembolsos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil sin importar tu calificación crediticia o situación actual en centrales de riesgo como Infocorp.

Además de acceder a desembolsos altos en menos de 15 días, con Prestamype puedes acceder a una serie de beneficios que no puedes desaprovechar.

¿Qué te ofrece el préstamo de Prestamype?

El préstamo estando en Infocorp con garantía hipotecaria de Prestamype te da la posibilidad de pagar tus deudas y limpiar tu historial crediticio, gracias a sus condiciones inclusivas y beneficios como:

Desembolsos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil en menos de 10 días hábiles.

Una tasa de costo efectivo mensual de 1.35% que incluye los gastos administrativos y de levantamiento.

Plazos de pago de hasta 48 meses renovables y un cronograma de pagos hecho a tu medida.

Estar reportado como moroso en Infocorp o tener un bajo puntaje crediticio no es determinante en la evaluación de riesgo de Prestamype.

Además, solo por campaña, la promoción mundialista de Prestamype, te permite acceder a un 10% de descuento en tu tasa de interés para que puedas pagar no 1.35% sino 1.21% mensual si calificas a tu préstamo hasta el 18 de diciembre de 2022.

¿Qué requisitos debes cumplir para calificar al préstamo de Prestamype?

Para calificar al préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype, el requisito más importante es contar con un inmueble que funcione como aval, debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), ubicado en Lima Metropolitana, Callao o Arequipa y libre de cargas legales que interfieran en el proceso.

No te pierdas la promoción mundialista de Prestamype y atrapa tu 10% de descuento para pagar una tasa de costo efectivo mensual de 1.21%. ¿Te lo vas a perder? Ingresa ya y pre-califica a tu préstamo con garantía hipotecaria, AQUÍ.