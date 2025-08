Coordinadora de Transporte de Lima y Callao rechaza aumento del pasaje ante extorsiones: "Estaría siendo intermediario"

Frente al aumento del pasaje por parte de una empresa de transportes, debido al cobro de cupos a los que están siendo expuestos, desde la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao han rechazado tajantemente realizar la misma medida.

En diálogo con Exitosa, su titular, Héctor Vargas, cuestionó la decisión tomada por la ruta "B" que recorre el Cercado de Lima y Los Olivos, argumentando, que, de tomar dicha postura, los convertirían en "cómplices" de los extorsionadores.

La delincuencia obligó a la mencionada empresa a elevar su pasaje en S/ 0.50 desde el pasado 23 de julio, acusando el pago diario que tienen que realizar para proteger sus vidas. Lejos de efectuar el pago a una póliza de seguro o seguridad privada, tienen que destinar parte de sus ganancias a los delincuentes.

Este golpe al bolsillo de sus usuarios fue criticado por el presidente de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao. Además, mencionó que en el sector desconocen a la mencionada empresa que reúne 80 unidades.

"Yo sería cómplice de que si alguien viene y me extorsiona y eso se lo cargo al usuario, estaría yo, siendo intermediario de los extorsionadores (...) no es posible, no está en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento", aseveró el dirigente en "Hablemos Claro".