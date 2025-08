Suboficial que falleció en enfrentamiento con delincuentes compró su propio chaleco: Los de la PNP están rotos

En entrevista con Exitosa, el especialista en derecho policial, José Palacios, brindó detalles del fatal enfrentamiento entre delincuentes y dos suboficiales en La Victoria. Según precisó, el suboficial José Munive Gurmendi, quien falleció debido al fuego cruzado, compró su propio chaleco antibalas, debido a que los que usa la PNP están rotos e inservibles.

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, Palacios también se refirió a la compra de vehículos de lujo por más de 17 millones. Al respecto, el especialista aseguró que el ministro del Interior, Carlos Malaver, está mintiendo al asegurar que estas camionetas no son de alta gama.

"El efectivo que lamentablemente, ha perdido la vida, tenía un chaleco que él solo se compró, porque la Policía no afecta chalecos, porque los chalecos antibalas de protección para los policías ya no sirven, en ninguna parte. Están desfasados, rotos, inservibles, los chalecos antibalas tienen una fecha de caducidad", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el especialista acusó una falta de interés por parte del Ministerio del Interior (Mininter) en realizar compras de elementos cruciales para los efectivos policiales, esto incluye a los chalecos antibalas, los cuales estarían siendo usados a pesar de tener más de 10 años de caducidad.

En tal sentido, Palacios consideró "terrible" la situación que se viene atravesando la Policía Nacional del Perú. Ante la compra de camionetas de lujo, el especialista cuestionó la necesidad verdadera de haber realizado esa adquisición si es que los generales, tenientes, coroneles ya tienen vehículos. "Le han modernizado", precisó.

Mientras tanto, policiales como José Munive Gurmendi dan su vida por luchar contra la delincuencia y criminalidad, precisó Palacios, quien además, aseguró que al suboficial abatido no le funcionó el arma que tenía debido a que se trabó. "Esa es la realidad de la Policía Nacional del Perú", añadió.

"Mientras hay presupuestos o le roban presupuestos a otros sectores de la Policía para comprar nuevos vehículos que no son de necesidad, no tenemos armamentos, no tenemos chalecos, no tenemos munición, los vehículos, no se cambia el parque automotor hace mucho tiempo (...) Hay una realidad en la Policía Nacional que nadie quiere denunciar", enfatizó.