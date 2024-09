Coronel Revoredo sufre nuevas amenazas de 'Los Pulpos': "Acá estamos para dar la vida por el Perú"

25/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevamente, el coronel PNP Víctor Revoredo es víctima de amenazas de muerte de parte de las organizaciones criminales a las que se enfrenta. Esta vez, el amedrentamiento viene de parte del grupo delictivo autodenominado como "Los Pulpos". Lejos del miedo, el agente de la Policía Nacional del Perú aseguró que estará dispuesto a "dar la vida por el Perú".

100 mil a cambio de Víctor Revoredo

Según lo mencionado por un hombre recientemente capturado por la PNP, alias "Jhonson", sindicado como el cabecilla de un grupo delincuencial de gran alcance, estaría ofreciendo 100 mil soles a cambio de la 'cabeza' de Revoredo. El agente resaltó que no teme a ser llamado por la "justicia divina" y aseguró que no le sorprende que los delincuentes no estén felices con su trabajo.

" Nosotros no tenemos la menor duda, si el Perú y la justicia divina nos llama, acá estamos para dar la vida por el Perú. No estamos buscando aplausos de nadie ", recalcó el coronel Revoredo. Esta es la sexta vez en que piden dinero a cambio de atentar contra la vida del agente, como se recuerda, una ocasión anterior fue la que habría puesta la expareja del abatido delincuente "Maldito Cris", Wanda del Valle.

De este modo, recordó que las acciones de la Policía respecto a "Los Pulpos", han sido concisas y duras, logrando capturas importantes que han significado un golpe duro y firme contra ellos. Sin embargo, subraya que este actuar tan frontal contra la delincuencia, significaría que ellos no son felices y que no le sorprende que ofrezcan dinero a cambio de acabar con su vida.

"Yo no he venido a escudarme de nada, definitivamente las capturas son de carácter objetivo, hemos golpeado a la organización criminal capturándolo a Negracho capturándolo a Paloma, capturando a un sujeto que a secuestrado a un sujeto y le ha cortado los dedos. Lógicamente no nos van a premier estos criminales que han estado pasando desapercibidos, tienen que ofrecer dinero.

¿Quiénes son 'Los Pulpos'?

Investigaciones periodísticas apoyadas en pesquisas realizadas por la Policía señalan que 'Los Pulpos' es una organización criminal fundada en los años 90 en Trujillo. Quienes estarían detrás del grupo delincuencial serían los hermanos Miller, Nilton, Eddy y Jhon Cruz Arce.

Desde sus primeros años se caracterizaron por ser sangrientos y cuentos, cometiendo secuestros, robos y extorsiones. Con los años y, pese los intentos de la Policía de hacerle frente, han continuado operando y siguiendo con sus actos delincuenciales.

De esta manera se pudo conocer que el coronel PNP Víctor Revoredo es amenazado de muerte por la organización criminal denominada como 'Los Pulpos'. Un delincuente recientemente capturado comentó que se ofrece hasta 100 mil soles a cambio de su 'cabeza'.