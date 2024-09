Cae "Corta Dedos": Detienen a delincuente que cercenaría partes del cuerpo de secuestrados en Trujillo

En Trujillo, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Jean Piero García Cipriano, presunto integrante vinculado a 'Los Pulpos' acusado de cercenar los dedos de las personas secuestradas.

Un equipo liderado por el coronel Víctor Revoredo, en un operativo policial, se detuvo a Jean Piero García, quien es investigado por secuestrar y cortar los dedos al hijo de un empresario minero al que tuvieron cautivo durante seis días y por quien exigían 3 millones de dólares por su liberación.

Como se recuerda, el joven de 26 años intentó escapar de sus captores, pero fue recapturado, golpeado brutalmente y forzado a subir a un camión. Los delincuentes exigieron 3 millones de dólares por su liberación y enviaron videos a la familia mostrando las torturas a las que fue sometido.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal, Lea Guayán Huaccha, respondió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre la falta de fiscales en unidades de flagrancia.

En declaraciones para Exitosa, la letrada indicó que los fiscales no solo trabajan en las unidades de flagrancia sino en otras dependencias policiales y apuntó que también están acudiendo al local que les proporcionó el Poder Judicial (PJ).

"No solamente se trabaja con la unidad de flagrancia, sino también se trabaja con las otras dependencias policiales en otros casos que son más graves. Los fiscales están acudiendo al local que ha proporcionado el Poder Judicial", declaró.

Asimismo, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal acotó que los ambientes de la unidad de flagrancia, a la cual acudió el titular del Ministerio del Interior (Mininter), están en proceso de ser amoblados, debido a que el presupuesto asignado llegó en julio. Del mismo modo, aseguró que los fiscales están acudiendo a los llamados de la Policía Nacional del Perú.

"Esos ambientes están en proceso de ser amoblados porque el presupuesto asignado ha llegado recién en el mes de julio. El hecho de que no estén los fiscales ocupando sus espacios, no quiere decir que los fiscales no estén acudiendo a los llamados de la Policía", agregó.