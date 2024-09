25/09/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un indignante caso se reportó en Huancayo. Un padre de familia habría atentado contra su menor hijo en su intento de evitar pagar la pensión de alimentos, en el distrito de San José de Quero, en la provincia de Concepción.

Trágico incidente en Huancayo

Según información preliminar, Benedicta denunció a su expareja, que fue identificada como Kenedy Jordi Quinto Damián, de 22 años, por no pasarle pensión de alimentos a su menor hijo, de solo 2 años de edad, sin esperar su agresiva reacción.

Furioso y sin controlar su molestia por descubrir la denuncia de su ex, el padre de familia fue directamente hacia la vivienda de Benedicta y comenzó a golpearla para posteriormente, retirar la gorrita de su hijo y luego agarrar una piedra para arrojársela asegurando que el menor no era suyo y no tendría ninguna responsabilidad sobre él.

La madre no pudo hacer nada por el dolor del forcejeo, mientras que el hombre al ver que el niño no reaccionaba decidió emprender la huida y hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia.

Menor bajo observación médica

Debido a la gravedad de sus heridas, la pequeña víctima fue llevada al centro de salud de Concepción para luego ser trasladado al hospital materno infantil de El Carmen bajo observación médica y así monitorear su evolución con medicamentos para evitar convulsiones.

También se reveló que pasó por distintos exámenes como para descartar un trauma ocular debido al impacto en el rostro que su padre le habría provocado, según lo denunciado por la madre.

El director general del Hospital El Carmen, Dr. Luis Porras Gonzales, mencionó que "el pequeño fue diagnosticado con una herida contusa frontal y trauma cráneo-encefálico". Mientras tanto, las autoridades policiales ya vienen realizando las diligencias e investigaciones correspondientes para descubrir el paradero del padre que habría cometido el horrendo delito.

Otro indignante caso en el país

Desafortunadamente, no sería el primer desgarrador caso que se reporta en los últimos días, ya que en Arequipa, se denunció que una docente habría encerrado en salón de clases a una menor porque su madre no pagó a tiempo la cuota para el paseo por el 'Día del Estudiante'.

El hecho se habría suscitado en el colegio San miguel Febres Cordero, donde la niña fue impedida de la actividad escolar y quedó encerrada desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Cuando todos retornaron del viaje, la pequeña logró salir y tras el terrible momento fue a su casa a contarle a su madre, entre lágrimas, la discriminación de la que fue víctima por una profesora de educación física.

De esta manera, otro lamentable suceso se registró en Huancayo donde un padre de familia habría intentado acabar con la vida de su menor de solo 2 años para evitar pagar la pensión de alimentos.