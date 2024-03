Corredor Morado: Caravana de 150 buses transitaron desde SJL a Cercado de Lima para protestar ante el MTC

Una caravana de 150 buses del Corredor Morado transitó desde San Juan de Lurigancho (SJL) hasta Cercado de Lima a fin de protestar ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el pago de una deuda de millones de soles.

En imágenes de Exitosa, se percibió que cada una de las unidades automovilísticas llevaban consigo banderas nacionales. También, se vio el respaldo de decenas de usuarios frente a la demanda de la empresa de transporte urbano al Gobierno.

En ese marco, el vocero del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, indicó que pretenden reunirse una vez más con el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes. Asimismo, sostuvo que la paralización de sus servicios no tendrá una duración de 48 horas, como aseguró la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), sino que es indefinida.

"Estamos yendo con un bus articulado, de 18 metros, con aire acondicionado, recién comprado; porque pensamos que nos iban a pagar, así como con 150 buses más. Lamentablemente, nos han llevado a esta situación, han medido mal. Nosotros no vamos a paralizar un día o dos, vamos a paralizar el servicio", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, Hermoza dio cuenta de los puntos que podrán en la mesa de reunirse con Pérez-Reyes. "Nosotros— como mínimo— esperamos es que se haga un nuevo cronograma, si no tienen el dinero en este momento que nos hagan un nuevo cronograma. Nosotros veremos la refinanciación de las deudas", manifestó.

Hoy, 4 de marzo, el Corredor Morado deja de funcionar tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes respecto al pago de una deuda de 300 millones de soles por parte del Estado peruano.

A partir de las 5:00 a. m., personal de la ATU orienta a los usuarios sobre las rutas de buses formales— autorizados temporalmente— que pueden tomar a fin de llegar a su destino, ello en el marco de las medidas provisionales que anunció.

En ese sentido, los pasajeros de este servicio de transporte evidenciaron cuotas de nerviosismo y tensión ante dicho panorama. En diálogo con Exitosa, un usuario dio cuenta de los grandes cambios en su itinerario a raíz del cese de operaciones del corredor.

"No me queda de otra, tengo que hacer dos rutas para poder llegar al trabajo. Antes hacía solo una y me dejaban a dos cuadras (del trabajo)", declaró esta mañana.