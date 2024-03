Desde hoy el Corredor Morado dejará de funcionar tras no llegar a un acuerdo con el MTC

Hoy, 4 de marzo, el Corredor Morado deja de funcionar tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respecto al pago de una deuda de 300 millones de soles por parte del Estado.

A partir de las 5:00 a. m., personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) orienta a los usuarios sobre las rutas de buses formales— autorizados temporalmente— que pueden tomar a fin de llegar a su destino, ello en el marco de las medidas provisionales que anunció.

En ese sentido, los pasajeros de este servicio de transporte evidenciaron cuotas de nerviosismo y tensión ante dicho panorama. En diálogo con Exitosa, un usuario dio cuenta de los grandes cambios en su itinerario a raíz del cese de operaciones del corredor.

"No me queda de otra, tengo que hacer dos rutas para poder llegar al trabajo. Antes hacía solo una y me dejaban a dos cuadras (del trabajo)", declaró esta mañana.