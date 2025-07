Corrupción en el Perú: Se debe reforzar al Ministerio Público para combatir la cultura de la impunidad, asegura experto

27/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el experto en temas de lucha contra la corrupción, Carlos Jaico, indicó que es necesario que se brinde las herramientas necesarias al Ministerio Público para combatir los actos irregulares en las entidades estatales y eliminar la denominada "cultura de la impunidad".

Corrupción en Perú

De forma enfática, Jaico señaló que el tema en lugar de decrecer ha ido en aumento, lo cual se ve reflejado en las pérdidas para el Estado, la incesante ola de criminalidad que azota a nuestro país, así como los escenarios que propician y fomentan los hechos irregulares, al provenir principalmente de las autoridades de nuestro país.

"Debemos reforzar al Ministerio Público para combatir la corrupción en el Estado y eliminar la cultura de impunidad'', declaró.

Añadió que, debido a la exención, muchos funcionarios no les importa ser denunciados, porque saben, según indicó, que la justicia es lenta y que no va ejercer presión sobre el acusado, lo que los hace sentir empoderados y no frenar los actos de corrupción.

En entrevista con Exitosa, el experto en temas de lucha contra la corrupción, Carlos Jaico, criticó la lentitud en las investigaciones de los políticos y aseguró que los peruanos pagan los "platos rotos" de la corrupción.



En esa línea, señaló que los peruanos somos los que pagamos los platos rotos, ya que la lentitud con la que se realizan las investigaciones hacia los políticos, generan que las mismas se vuelvan inútiles e innecesarias. "Nadie paga la factura que se le debe al país'', argumentó.

Reactualización de los juicios

Durante su participación en nuestro medio, el experto señaló que los imputados que ocupan un cargo político no deberían enfrentar un proceso judicial como todos los demás, sino que debería existir una legislación que permita acelerar el juicio para todo político que cometa actos ilícitos, con la finalidad que reciba una condena justa y de acorde a la tipificación del delito.

Asimismo, recordó lo que sucedió hace pocos días, con la fuga del país del sentenciado Jorge Cuba, exviceministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Alan García, por el caso Odebrecht quien fugó a Ecuador vía terrestre momentos antes de que se leyera su pena.

Carlos Jaico resaltó que este tipo de acontecimientos de irregularidades en el Estado generan pérdidas económicas millonarias, lo que afecta en el correcto desarrollo de la sociedad. "Debemos combatir la impunidad por todos sus frentes'', concretó.

De este modo, en diálogo con Exitosa, el experto en temas de lucha contra la corrupción, Carlos Jaico, comentó que dentro de las entidades del estado existe una "cultura de la impunidad'', y, por ello, se debe repotenciar al Ministerio Público.