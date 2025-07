¡Ellas son, aquí están! Federación Peruana de Vóley anuncia las 14 seleccionadas para la Copa Panamericana

27/07/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Voleibol reveló la lista de 14 convocadas para Copa Panamericana de México, torneo internacional que se desarrollará del 1 al 11 de agosto. El cuadro que dirige Antonio Rizola llega con la moral al tope, luego de obtener la medalla de plata en la Copa América que se disputó en Brasil a inicios del presente mes mes.

Las convocadas son...

Tras el anuncio que les realizara hace unos días el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong Hurtado, sobre su habilitación para disputar la competición en tierras aztecas, el elenco nacional estará representado por las siguientes "matadoras":

Yadhira Anchante, Diana De La Peña, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil, Kiara Vicente, María José Rojas, Flavia Montes, Karla Ortiz, Sandra Ostos, Coraima Gómez, Esmeralda Sánchez, Thaisa Mc Leod y Rachell Hidalgo.

🇵🇪Antonio Rizola nominó a las 14 deportistas que participarán defendiendo los colores nacionales en la Copa Panamericana de México. pic.twitter.com/kSyBQCw3UV — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) July 27, 2025

Cabe mencionar que, nuestra selección integra el Grupo B de la Copa Panamericana Colima 2025 junto a Costa Rica (con quien debutará este domingo 3 de agosto), Trinidad y Tobago, República Dominicana, México y Puerto Rico. Asimismo, el fixture quedó establecido de la siguiente manera:

Fecha 1: Perú vs Costa Rica (3 de agosto, 17:00 horas)

Fecha 2: Perú vs Trinidad & Tobago (4 de agosto, 19:00 horas)

Fecha 3: Perú vs República Dominicana (5 de agosto, 19:00 horas)

Fecha 4: Perú vs México (6 de agosto, 21:00 horas)

Fecha 5: Perú vs Puerto Rico (7 de agosto, 19:00 horas)

Importancia del torneo para nuestra selección

La Copa Panamericana Colima 2025 contará con la participación de 11 países, siendo estos: Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Trinidad y Tobago, Cuba y México.

De acuerdo con el sistema oficial de la competencia, el primer lugar de cada grupo avanza directo a semifinales. Los equipos que terminen segundo y tercero disputarán los cuartos de final para buscar su pase a la siguiente ronda, mientras que el resto jugará por las posiciones finales.

Vale destacar que, el torneo también será clasificatorio para su edición del 2026, el Campeonato Continental Femenino NORCECA 2026, los Juegos Centroamericanos 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027. Además, otorgará puntos para el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

De esta manera, la Selección Peruana de Vóley asume en breve un nuevo reto internacional, teniendo como base, a jugadoras provenientes de la Liga Peruana de Vóley, la cual tiene como actual bicampeón a Alianza Lima.