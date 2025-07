Álvaro Barco estalló contra la Liga 1 por programación del clásico contra Alianza: "Es competencia desleal"

Álvaro Barco, flamante director deportivo de Universitario, compartió su molestia contra la organización de la Liga 1 y el entrenador de la Selección Peruana, Oscar Ibáñez, tras el empate 1-1 ante Cienciano en Cusco por la fecha 2 del Torneo Clausura.

El directivo crema hizo público este reclamo luego de conocerse que el torneo programó para el domingo 24 de agosto el clásico ante Alianza Lima a jugarse en el Estadio Monumental. Lo llamativo de ello es que el partido se jugará a menos de 72 horas del choque contra Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En estas declaraciones, Álvaro Barco señala que no se contempló todo el trajín que tiene que afrontar el plantel de Universitario en su viaje a Brasil. Además, mostró su incomodidad con la modificación de este cotejo ya que en un inicio se jugaría el lunes 25 de agosto.

"No puede ser posible que la Liga pueda programar el clásico el domingo cuando tenemos un partido jueves y cuando Alianza juega miércoles. Es inconcebible que no pongan en consideración el esfuerzo que hacen los jugadores en Copa Libertadores cuando hay que ir a jugar con Palmeiras en una cancha híbrida", indicó a L1 Max.

Seguidamente, indicó que la Liga 1 le explicó que esta nueva fecha se dio por pedido expreso del entrenador de la Selección Peruana, Oscar Ibáñez quien no le ha contestado los mensajes tras conocer la nueva programación.

🗣️ Declaraciones de Álvaro Barco, Director Deportivo de Universitario: "La Liga programa el clásico el día domingo y lo hace exclusivamente por pedido del entrenador". "ÓSCAR IBÁÑEZ NO ME CONTESTA LAS LLAMADAS, SEGURO PIENSA QUE VOY A DEJAR EL CARGO CON LA NUEVA... pic.twitter.com/EhXHlbjiUc

"Le dejo mensajes a Óscar Ibáñez y no me contesta. Quizá cree que después del concurso no voy a estar en la 'U'. Los jugadores van a llegar destruidos, van a jugar el partido más importante del año, luego el clásico y después seguro van a ir a la selección no en las mejores condiciones físicas. Qué les cuesta ponerse en el lugar de los futbolistas de la 'U'", añadió.