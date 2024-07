Corte de agua HOY jueves 18 de julio: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

18/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 18 de julio se ha dispuesto el corte de agua en determinados distritos de Lima. En esta nota te contamos qué áreas serán afectadas y en qué horario será la suspensión.

A través de sus redes sociales, la entidad encargada del servicio de saneamiento precisó que la suspensión de la distribución del recurso hídrico se debe a las labores de mantenimiento, la mejora de la infraestructura de agua, la corrección de filtraciones y el saneamiento de los depósitos.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de San Juan de Lurigancho deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este jueves.

San Juan de Lurigancho

Estas son las áreas de SJL que deben de tomar sus precauciones: Urbanización - Asoc Los Pinos de Campoy; Urbanización - Asoc Parinacochas; Urbanización - Asoc Pequeños Industriales y Comerciantes El Pacífico; Urbanización - Asoc Primavera; Urbanización - Asoc San Hilarion de Campoy; Urbanización - Asoc San Roque de Campoy; Urbanización - Asoc Torres de Campoy; Urbanización - Coop Aguas Gasificadas; Urbanización - Coop Daniel Alcides Carrión; Urbanización - Coop El Valle 1ra Et.; Urbanización - Coop El Valle 2da Et.; Urbanización - Coop El Valle 3ra Et.; Urbanización - Coop El Valle 4ta Et.; Urbanización - Coop El Valle 5ta Et.; Urbanización - Coop San Miguel de Pallanchacra; Urbanización - Coop San Pedro; Urbanización - Urb Campoy; Urbanización - Urb Condominio Fortaleza de Campoy; Urbanización - Urb Las Magnolias; Urbanización - Urb Lotización Campoy 2da Etapa.

Asimismo, también sufrirán este corte de agua en las siguientes partes:

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urbanización - A.H 12 de Abril; Urbanización - A.H 28 de Julio; Urbanización - A.H 5 de Abril; Urbanización - A.H Cerro Los Ángeles Campoy; Urbanización - A.H Héroes de la Breña; Urbanización - A.H La Libertad; Urbanización - A.H Las Brisas de Campoy; Urbanización - A.H Luis Pardo; Urbanización - A.H Manuel Scorza; Urbanización - A.H Ramiro Priale de Campoy; Urbanización - A.H Rímac Campoy; Urbanización - A.H San Francisco; Urbanización - A.H San Martín de Porres de Campoy; Urbanización - Agru Cruz de Chalpon Campoy; Urbanización - APV Bellas Artes de Campoy; Urbanización - APV Compradores de Terrenos de Campoy; Urbanización - APV Huancayo Campoy; Urbanización - APV La Punta de Huancayo; Urbanización - APV Los Cipreses; Urbanización - APV Lotización Campoy; Urbanización - APV Monterrico; Urbanización - APV Padres de Familia; Urbanización - APV San Cristobal Campoy; Urbanización - APV Velusa; Urbanización - APV Villa Mercedes; Urbanización - Asoc de Viv. Los Álamos de Priale de Campoy; Urbanización - Asoc de Viv. Los Girasoles de Campoy; Urbanización - Asoc Independiente de Campoy. 8:00 a.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio

¿Cómo prepararte para un corte de agua?

Sedapal recomienda almacenar agua en recipientes limpios a fin de contar con el recurso para las necesidades básicas como beber, cocinar y la higiene personal. Previo al corte, tratar de limitar el uso de agua a lo necesario. Por ello, evita tareas como lavar el carro, regar el jardín y esperar a realizarlas cuando el servicio vuelva.

Es así como Sedapal informó acerca de los distritos que serán afectados por el corte de agua de hoy, así cómo el horario en el que cual se dará la suspensión del servicio.