Corte de agua HOY jueves 6 de febrero: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

06/02/2025

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este jueves 06 de febrero.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín, Cercado de Lima, Comas, Surco, Magdalena, San Juan de Lurigancho y Chaclacayo deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este jueves.

Villa María del Triunfo

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión P.J. José C. Mariátegui Sector Santa Rosa y Belén 1:00 a.m. a 11:00 a.m. Rotura de tubería matriz Sector 310: Cercado; Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mzs. F17, G17, F18, G18, 118, J18A, H19, 119, J19, H20, 120; Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A.H. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampl. Sector Centenario. Comité 32B Mzs: U5K, U5L, U5M. Comité Vecinal 15; A.H. San Isidro Labrador. 8:00 a.m a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio P.J. Arenal Alto. Sector 310. Zona de Presión N° 01: Mzs. D3, E1, E2, E3, E4

Zona de Presión No 02: Mzs. A, A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, H, I, G, K6, K6', K6B, K6H, K6G, K6J, K6L, K6K, K6P, K6F, K6M, K6N, K6Q, K60, K6X, K6X1, K6X2, K6R, R1, R2, X3, T3, X4, T4B.

Zona de Presión N° 03: Mzs. A, B, C, C1, D, E, E1, F, H, H1, H2, K1, K'1, K2, K3, K4, K5, K7', K6M, W1, W2, W3, Z1 al Z7, R3, R4, T1, T2, T4A X1, X2, X5. Zona de Presión No 04: Mzs. X, X6, Y1 al Y4. 8:00 a.m a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Villa El Salvador

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Valle de Jesús 11:15 p.m. a 10:00 a.m. Reparación en la toma

Lurín

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. San Camilo / A.H. Villa Alejandro Primera Etapa 9:10 p.m. (miércoles) a 8:00 a.m. Rotura de tubería matriz

Cercado de Lima

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. 9 de octubre 2da etapa; P.J. Mirones Bajo; Urb. San Fernando. Cuadrante afectado: Av. Nicolás Dueñas, Av. Enrique Meiggs, Jr. José Boterín, Av. Morales Duárez 10:10 p.m. (miércoles) a 10:00 a.m. (jueves) Rotura de tubería

Comas

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. 13 de enero. Cuadrante afectado: A.H. Collique, A.H. Federico Villarreal, P.J. Federico Villarreal, A.H. Año Nuevo. 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Surco

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 297: Urb. Lima Polo Hunt; Urb. Monterrico Chico, Urb. Rocío de Golf. Cuadrante afectado: Av. La Encalada, Jr. Aldebarán, Av. Primavera, Av. José Nicolás Rodrigo, Jr. El Cortijo. 12:00 a.m. a 11:00 p.m. Empalme de tubería

Magdalena

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 47. Asoc. Artesano; Cercado; P. J. H. Echenique; Urb. Orbea; Agru. Marbella; P. J. H. Wantilla. Cuadrante afectado: Av. La Marina, Av. Sucre, Jr. Ayacucho, Jr. José Salas, Jr. Echenique. 10:10 a.m. a 9:00 p.m. Empalme de tubería

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Cuadrante afectado: A.H. José C. Mariátegui, Agru. La Costa de Buenos Aires, A.H. Cerrito La Libertad Ampl., Agru. 21 de Enero, Agru. El Mirador de Mariátegui, A.H. José C. Mariátegui U6 Ampl., A.H. José C. Mariátegui 12 de Octubre V ET Ampl. 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Limpieza de reservorio

Chaclacayo

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. El Cuadro. Cuadrante afectado: Ca. J; PJ. 5,6,7,8,9,10,11,12 8:54 a.m. Limpieza de reservorio

