Áncash: Autoridad Nacional del Agua analiza contaminación en el río Santa

Luego de las denuncias de contaminación en el río Santa, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) anunció acciones de investigación, verificación y análisis en al menos ocho puntos de las zonas afectadas. La entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), verá cuánto se ha afectado la subcuenca del río Tablachaca.

Un equipo de especialistas se encuentra recopilando información de los parámetros de campo y fisionómicos en las estaciones ubicadas en la quebrada Haharauaján, en el río Tablachaca, río Conchucos y río Santa. Comentaron que el equipo de análisis señaló la existencia de una bocamina en el sector Huayapon, en Pampas, Pallasca, que sería el posible origen del desastre.

Asimismo, dieron a conocer que las acciones contaron con la presencia de miembros de la gestión de recursos hídricos, es decir, representantes de los Proyectos Especiales Chinecas y Chavimochic, para que se cierren sus compuertas con el fin de que la población a la que le llega el insumo líquido, no se vean afectados.

En ese mismo orden de ideas, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Áncash (FEMA), el Gobierno Regional de la mencionada región, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Energía y Minas, Sedachimbote y otras autoridades, formaron parte también de las coordinaciones de vigilancia.

Vale resaltar que días atrás, el presidente de la Comisión de Proyectos y Programas Especiales del Consejo Regional de la Libertad, Robert de la Cruz Rosas, señaló el grave peligro que la contaminación del río ha producido en la población de Trujillo.

"No tenemos agua, estamos a punto, aquí en Trujillo, de empezar a utilizar las cisternas. Vamos a tener que utilizar agua en los pozos. No tenemos fecha de solución, no sabemos cuándo esto va a terminar (...) En reunión con Chavimochic, este 8 de agosto, le dijeron que ya estaban sus equipos técnicos y la OEFA, están en la zona de Tablachaca y están haciendo los estudios para ver hasta cuándo se mantendrá la contaminación y qué acciones van a tomar", comentó.