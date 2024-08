Corte de agua HOY lunes 12 de agosto: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

12/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 12 de agosto se ha dispuesto el corte de agua en determinados distritos de Lima. En esta nota te contamos qué áreas serán afectadas y en qué horario será la suspensión.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la empresa estatal señaló que estos trabajos "son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao".

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de San Juan de Lurigancho y Lurigancho deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este lunes.

Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión AGR. Familiar La Rinconada San Antonio; Asoc. Familiar San Cristobal; Asoc. Las Flores de Nieveria; Asoc. Las Flores de Nieveria Huachipa; Asoc. Nuevo Paraíso de Nieveria; Asoc. Prop. de Viv. Esmeralda de Jicamarca; Asoc. San Cristobal de Huachipa; Asoc. San Francisco de Jicamarca; Asoc. San Francisco Sector Nieveria; Asoc. Valle Encantado-ECNC; Asoc. Valle Sagrado de Huachipa; Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna 12:00 a.m. a 11:00 p.m. Limpieza de reservorio A. H. Colinas de Jicamarca; A. H. San Francisco de Ñaña; AGR. Laderas del Inti; APV. San Fracisco de Ñaña; Asoc. Cerro Santo; C. P. Colinas de Jicamarca; C. P. Las Colinas 1:00 p.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 409: A. H. Unión y Progreso sector San Fernando 8:00 a.m. a 11:00 p.m. Limpieza de reservorio

¿Cómo ver el corte de agua en Lima?

Para poder saber en qué horarios y qué distritos serán afectados por el corte de agua en Lima, podrás averiguarlo a través de la página web oficial de Sedapal. Al ingresar a este LINK, deberás de ingresar tu número de suministro y se informará si el servicio estará suspendido en tu zona.

Página web de Sedapal.

¿Cómo prepararte para un corte de agua?

Sedapal recomienda almacenar agua en recipientes limpios a fin de contar con el recurso para las necesidades básicas como beber, cocinar y la higiene personal. Previo al corte, tratar de limitar el uso de agua a lo necesario. Por ello, evita tareas como lavar el carro, regar el jardín y esperar a realizarlas cuando el servicio vuelva.

Es así como Sedapal informó acerca de los distritos que serán afectados por el corte de agua de hoy, así cómo el horario en el que cual se dará la suspensión del servicio.