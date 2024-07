Corte de agua HOY martes 2 de julio: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

02/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) dio a conocer que se ha dispuesto el corte de agua en determinados distritos de Lima durante este martes 2 de julio.

A través de sus redes sociales, la entidad encargada del servicio de saneamiento precisó que la suspensión de la distribución del recurso hídrico se debe a las labores de mantenimiento, la mejora de la infraestructura de agua, la corrección de filtraciones y el saneamiento de los depósitos.

¿Cómo ver qué distritos son afectados por el corte de agua Sedapal?

Los ciudadanos interesados en saber qué distritos serán afectados por el corte de agua dispuesto por Sedapal podrán enterarse de ello mediante las plataformas digitales de la entidad. Según se precisó, los vecinos de Santiago de Surco, Ate, Villa El Salvador, Miraflores y Carabayllo deberán de tomar sus precauciones para evitar percances.

Distrito Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Santiago de Surco Urbanización Cerros de Camacho (sector 296) De 8:00 a.m. a 11:00 p.m. Limpieza y desinfección de reservorio. Ate Urbanización-A.H. Huaycán Zona J Ampliación; Urbanización-A.H. Huaycán Zona J; Urbanización-A.H. Huaycán Zona R; Urbanización-A.H. Inkas Unidos y Zona R Huaycán. Motivo: limpieza y desinfección de reservorio. De 1:00 p.m. a 11:00 p.m. Limpieza y desinfección de reservorio. Urbanización Huaycán Zona R UCV 201-202-203-204-205-207 CR-291 UCV 153A- 153C; 6 de Mayo UCV 153 Ampliación 153D-La Ponderosa 206C R-H3 206D Ampliación R-D*8.9 205D Ampliación Huaycán Zona R UCV 206D- R-P4 UCV 205F-Ampliación UCV 206E De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Limpieza y desinfección de reservorio. Villa El Salvador Parte del sector 318, en el área comprendida entre: Asoc. de Vivienda San Juan Bautista, Asoc. Posesionarios Villa San Martín de Porres, Urb. Villa Flores, Asoc. Vivienda Santa Beatriz de Surco, Asoc. de Vivienda Santa Beatriz de Villa del Mar y Condominio Los Parques de Villa El Salvador. Cuadrante afectado: Av. 1 de mayo, Av. Los Algarrobos, Av. La Jojoba y auxiliar de la vía Panamericana Sur. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Rehabilitación de redes y conexiones de agua potable. Miraflores Urbanización Miraflores, avenida 28 de Julio, avenida José Larco, Malecón de la Reserva, Malecón Almendariz y avenida La Paz. De 12:00 m. a 11:00 p.m. Empalme de tubería. Carabayllo Urbanización-A.H. Histórico con Urbanización-A.H. Nueva Esperanza; Urbanización-A.H. Rosales, Urbanización-Apv Santa Ana II Etapa; Urbanización-Asoc. del Prog. de Viv. La Flor de Carabayllo I; Urbanización-Asoc. del Progreso de Viv. Residencial L Girasoles de Carabayllo; Urbanización-Asoc. de Propietarios Urb. Sta Rosa de Carabayllo-Parcela 129; Urbanización-Asoc. de Propietarios Sta Rosa de Carabayllo II Et-Parc. 183; Urbanización-Asoc. de Propietarios Viv. Los Portales de Carabayllo; Urbanización-Asoc. Laconuevoco Prov. de Pres Girasoles de Carabayllo, Urbanización Ases de Carabayllo, Urbanización-Asoc. de Propietarios 7 de Agosto; Urbanización-Asoc. de Prop. El Bosque de Carabayllo y Urbanización-Asoc. de Prop. El Eden. De 12:00 m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio.

De esta manera, Sedapal anunció cuáles son los distritos que se verán afectados por la suspensión de agua en Lima y precisó en qué horarios se dará el corte este martes.