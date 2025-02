Corte de agua HOY sábado 8 de febrero: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

08/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este sábado 08 de febrero.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de Lurín, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Cieneguilla deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este sábado.

Lurín

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Asoc. Ex Fundo San Pedro 12:33 a.m. a 10:00 a.m. Reparación de rotura de tubería

Villa El Salvador

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Cercado; Cuadrante afectado: Av. El Sol, Av. Los Álamos, Av. Villa del Mar, Av. Micaela Bastidas 11:08 p.m. (viernes) a 10:00 a.m. Reparación en la toma

San Juan de Miraflores

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. San Juan; Cuadrante afectado: Av. Guillermo Billinghurst, Jr. Felipe Aranciba, Av. Castro Iglesias, Av. César Canevaro 9:20 p.m. a 8:00 a.m. Rotura de tubería matriz.

Cieneguilla

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Asoc. Cieneguilla 3ra etapa.



Cuadrante afectado: Parcelación Cieneguilla 3ra etapa CIE-01, CIE-02, CIE-03, CIE-04, CIE-05, CIE-06, CIE-07, CIE-08, CIE-09, CIE-10 1:00 p.m. a 11:50 p.m. Limpieza de reservorio C.P. Rural Villa Toledo 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Recomendaciones ante un corte de agua

Sedapal recomienda almacenar agua en recipientes limpios a fin de contar con el recurso para las necesidades básicas como beber, cocinar y la higiene personal. Previo al corte, tratar de limitar el uso de agua a lo necesario. Por ello, evita tareas como lavar el carro, regar el jardín y esperar a realizarlas cuando el servicio vuelva.

Asimismo, exhortó a la población a estar alerta a los horarios específicos de suspensión en sus zonas a fin de evitar inconvenientes y mantener el abastecimiento de las actividades básicas.

De esta manera, se dio a conocer que Sedapal dio a conocer que ha programado un corte de agua para hoy en los distritos de Lurín, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Cieneguilla. Es necesario tomar en cuenta las recomendaciones de la empresa estatal para prevenir posibles inconvenientes durante la interrupción de la conexión.