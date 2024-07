Corte de agua HOY viernes 5 de julio: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

05/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 5 de julio se ha dispuesto el corte de agua en determinados distritos de Lima. En esta nota te contamos qué áreas serán afectadas y en qué horario será la suspensión.

A través de sus redes sociales, la entidad encargada del servicio de saneamiento precisó que la suspensión de la distribución del recurso hídrico se debe a las labores de mantenimiento, la mejora de la infraestructura de agua, la corrección de filtraciones y el saneamiento de los depósitos.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas y La Molina deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este viernes.

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb.-A.H. Portal, Magda; Urb.-APV Virgen del Carmen de Cieneguilla; Urb.-Asoc. de Vivienda La Esperanza de Cieneguilla; Urb.-C.P.R. Los Ficus de Cieneguilla; y Urb.-P.J. Tambo Viejo Zona F. 1:00 - 11:55 p.m. Limpieza y desinfección de reservorio/Cisterna los sectores 128, 400, 401, 402 y 404, incluyendo Urb. El Club Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riberas de Huachipa, Asoc. Pro Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa, Urb. Zárate I, Urb. Zárate II, Urb. Zárate (Industrial), Urb. Azcarrunz Bajo, Urb. Chacarilla de Otero, APV El Carmelo, Conjunto Residencial Hacienda de Mangomarca, Los Regadores, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores APTL Ltda. 32, Coop. Vipol, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Urb. Mangomarca (Media), Urb. Mangomarca (Baja), Coop. Tres Pirámides, Urb. Residencial Las de Zárate, Asoc. Nuevo Amanecer de Zárate, A.H. Alto Horizonte, A.F. Regadores, Jicamarca Popular Jazmines, A.F. Regadores Jicamarca, Asoc. de Viv. Valle del Mantaro, A.H. Palomares Zona A, Urb. Maehara, Asoc. Residencial Mosha, A.H. San Miguel de Mangomarca, A.H. Los Jazmines (Mangomarca), Asoc. Villa Mangomarca, Agr. San Juan de Marcona, Asoc. de Viv Virgen del Carmen, Urb. Cahuide, A.F. La Rinconada y A.H. San Pablo de Mangomarca 8:00 - 11:55 p.m. Limpieza de reservorios

Comas

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb.-A.H. Francisco Bolognesi, Urb.-A.H. Los Claveles, Urb.-A.H. Ex. Fdo San José-Pro Ind., Urb.-Asoc. de Prop. Chacra Cerro 2da Etapa, Urb.-Asoc. Prop. Condominio Gena, Urb.-U. Ind. Pro 6ta Etapa, Urb.-Urb El Álamo, Urb.-Urb Ex Fundo Chacra Cerro, Urb.-Urb Pro 9na Et., y Urb.-Urb Pro Industrial 6to Sector 12:00 p.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

La Molina

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. La Pradera; Av. Manuel Prado Ugarteche Ca., Las Torcaza Ca., Las Tórtolas Ca., Las Paloma Ca., Los Canarios Ca., Los Colibríes Ca., Los Ruiseñores 2:00 p.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio

De esta manera, Sedapal informó cuáles serán los distritos afectados por el corte y en qué horarios no contarán con el recurso hídrico. Se recomienda a los ciudadanos almacenar agua en recipientes limpios para las necesidades básicas como beber, cocinar y la higiene personal.