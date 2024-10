Cuerpo de Bomberos ordena NO USAR equipos entregados por el Gobierno al estar 'defectuosos'

Un nuevo escándalo envuelve al Gobierno peruano. Y es que a tan solo dos semanas de haberse entregado nuevos equipos a los integrantes del Cuerpo General de Bomberos, esta misma entidad ordenó descartar su uso al encontrarse presuntamente defectuosos.

Mediante un comunicado, el Cuerpo de Bomberos dispuso que no se empleen los 1134 equipos de protección entregados por el gobierno de Dina Boluarte, puesto que estos tendrían severas fallas en su confección, las mismas que habrían ocasionados quemaduras de primer grado en personal de la compañía de Pachacamac.

Asimismo, remarcaron que dichos implementos deben ser almacenados, en un plazo no mayor a 48 horas, hasta que se realice una nueva indicación que asegure la autorización de su uso.

"Como se aprecia en ambos casos estos equipos deben ser almacenados hasta nuevo aviso, teniendo un plazo para tener almacenados todos los EPPs en un plazo no mayor a las 48 horas. Así como queda entendido que no está autorizado el uso de dichos EPPs hasta nueva disposición", finaliza el memorando.

De acuerdo a la resolución administrativa 392020 de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, la adquisición de los equipos entregados ascendieron a un costo total de 12 millones 117 mil soles; sin embargo, estos mismos fueron devueltos al registrarse defectos en los cascos, capuchas, guantes, botas y más.

"Se han detectado observaciones a los bienes entregados (...) se procede a notificar dichas observaciones (...) (porque) no brinda la conformidad del servicio, en tanto que, respecto al casco, no incluye una bolsa de franela (no es de franela, es de cambrel, material que no es resistente a los rayos UV, abrasión y humedad) y no tiene el logo del CGBVP impreso en la parte frontal (...) las capuchas no proporcionan protección de hombros", dice parte de la resolución.