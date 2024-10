Cuerpo de Bomberos resta importancia al accidente con equipos 'defectuosos': No hubo quemaduras

Tras la controversia generada por el comunicado emitido por la Comandancia Departamental de Lima Sur, en el cual se dispuso no utilizar los 1134 equipos de protección entregados por el Gobierno peruano, el general Juan Carlos Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos del Perú, minimizó las consecuencias del uso de estos equipamientos.

En diálogo con la prensa, el general Morales sostuvo que el incidente ha entrado en investigación debido a la temperatura a la que los trajes se han visto expuestos. Asimismo, añadió que los daños sufridos por el personal de la compañía de Pachacamac no fueron quemaduras, si no solamente "zonas enrojecidas".

"Cuando ha visto que el traje ha empezado a reaccionar, porque no se ha quemado, ha sido retirado y cuando hemos visto, la piel solo estaba enrojecida. Entonces, tenemos que investigar en el Área de Investigación de Inventariado. Solamente fueron zonas enrojecidas, no han sido ni siquiera evacuados a un hospital, no fueron evacuados a nada", explicó para los medios de comunicación.