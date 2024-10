Bombero denuncia presuntas fallas en equipos donados por el Gobierno: "Han estado en un almacén cerca de 5 años"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el bombero Enzo Vattuone denunció que los equipos entregados por el Gobierno se encontraban almacenados durante cinco años. Sostuvo que al margen de los defectos que tengan, el hecho concreto es que causó heridas en personal de la compañía.

Durante el diálogo en el programa 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar, el bombero Vattuone dio detalles de cómo la institución se dio cuenta de las graves fallas en los equipos que habían sido donados por el Ejecutivo.

Según su relato, durante un ejercicio en Pachacámac, dos bomberos sufrieron quemaduras de primer grado, a pesar de que usaban los uniformes. En ese momento se mostró que las casacas entregadas empezaron a "botar humo o vapor" cuando se acercaron al fuego.

"No se llegó a encender el equipo. Empezó a evaporizar, a emanar humo, otros dicen vapor, no está definido, pero el hecho concreto es que se originó lesión a estos dos bomberos", expresó.

Debido a este incidente, se realizó un informe técnico donde se revela que en anteriores ocasiones se señaló que los equipos donados por el gobierno de Dina Boluarte estaban almacenados y cumplían con las especificaciones técnicas, pero se observaron y estuvieron en un almacén que no reúne las condiciones adecuadas.